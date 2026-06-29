Zoonosis refuerza controles y concientización para prevenir mordeduras de perros en Cutral Co

La Dirección de Zoonosis de Cutral Co intensificó las acciones para promover la tenencia responsable de mascotas y reducir los casos de perros mordedores. La directora del área, Vanina Muñoz, explicó que inspectores municipales recorren los barrios para informar a los vecinos sobre la importancia de mantener a los animales dentro de los domicilios y evitar que permanezcan en la vía pública.

Muñoz señaló que los perros sueltos representan un riesgo para peatones, repartidores y trabajadores de servicios, además de generar problemas de convivencia y contaminación ambiental. En muchos casos, las primeras intervenciones consisten en charlas informativas y recomendaciones, aunque las reincidencias pueden derivar en multas previstas por la ordenanza vigente.

La funcionaria también destacó el trabajo conjunto con el Hospital de Complejidad VI para mejorar el seguimiento de las mordeduras. Desde el año pasado, todos los casos atendidos en la guardia son informados a Zoonosis para iniciar el control antirrábico del animal y realizar el correspondiente seguimiento sanitario.

Además, recordó que toda persona mordida debe acudir de inmediato al hospital para recibir atención médica y formalizar la denuncia, lo que permite activar el protocolo de control del perro involucrado.

Por otra parte, Muñoz aseguró que las campañas de castración gratuita, tanto en el quirófano móvil como en la sede de Zoonosis, muestran resultados positivos. Según indicó, en algunos sectores de la ciudad ya se observa una disminución de la población de perros callejeros, aunque remarcó que el objetivo final es consolidar una verdadera cultura de tenencia responsable por parte de los propietarios.