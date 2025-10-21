¿Y van…? Otra vez un vehículo dañó el puente del barrio Cooperativa en Cutral Co

Una vez más, el puente del barrio Cooperativa fue protagonista de un incidente vial: un vehículo impactó contra la estructura y provocó nuevos daños.

Según relataron vecinos de la zona, una camioneta pasó de largo y chocó contra las columnas laterales del puente. A diferencia de otras ocasiones, en esta oportunidad las columnas no se desplomaron, pero sí se observan daños visibles en los laterales.

El hecho generó preocupación entre los residentes, quienes recordaron que no es la primera vez que ocurre un accidente similar en ese mismo punto, lo que pone en discusión el estado de la señalización y la necesidad de medidas preventivas.

Hasta el momento no se informó si hubo personas heridas, ni detalles oficiales sobre el conductor del vehículo involucrado.

Los vecinos piden mayor control y señalización para evitar que el puente —frecuentemente dañado— siga siendo escenario de estos incidentes.