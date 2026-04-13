Vuelve la presencialidad en la escuela 102 de Cutral Co, pero persisten reclamos por obras y organización

La secretaria general de ATEN Cutral Co–Plaza Huincul, Fanny Apablaza, confirmó que este lunes se retomaron las clases presenciales para todos los ciclos, marcando un avance importante tras semanas de virtualidad condicionada por problemas edilicios.

El regreso a las aulas se da de manera reorganizada y en sedes alternativas. En el barrio Aeroparque, las actividades se desarrollarán los días lunes, martes y miércoles, mientras que en el Jardín N° 35 se dictarán clases completas para el primer ciclo todos los días. Si bien no se trata del edificio propio, desde el gremio destacaron que “se pudo volver a la presencialidad”, algo que era fuertemente demandado por las familias.

Durante el inicio del ciclo lectivo, la modalidad virtual evidenció serias dificultades: baja conectividad, falta de dispositivos y escasa participación de estudiantes. “De 17 alumnos se conectaban 3”, señaló Apablaza, quien además remarcó que muchos docentes ni siquiera conocían personalmente a sus estudiantes, lo que complicaba la planificación pedagógica.

El reclamo de las familias fue clave para acelerar el retorno a clases presenciales. Sin embargo, la preocupación continúa centrada en el estado de la obra del edificio escolar. Aunque desde el distrito educativo se informó que la finalización está prevista para el 27 de abril, la comunidad educativa manifiesta dudas sobre el avance real de los trabajos y la seguridad de la infraestructura.

“Se ve poca cantidad de obreros y modificaciones estructurales importantes, como la instalación de grandes ventanales. Las familias quieren garantías de que el edificio estará en condiciones”, explicó la dirigente gremial.

En ese marco, representantes del gremio y consejeros escolares se reunirán con autoridades del Consejo Provincial de Educación para exigir precisiones sobre los plazos y condiciones de entrega de la obra.

Por otro lado, Apablaza se refirió a la incertidumbre en torno a los Departamentos de Aplicación, tras versiones sobre posibles cambios en su funcionamiento. Si bien desde el ámbito político se habría desactivado la medida que implicaba su cierre progresivo, desde ATEN reclaman definiciones formales: “En educación todo tiene que estar por escrito”, subrayó.

Finalmente, pese al regreso a la presencialidad, persisten situaciones puntuales que afectan el normal dictado de clases. Este lunes, por ejemplo, alumnos de cuarto grado de la Escuela 102 no pudieron iniciar actividades debido a la ausencia de su docente por enfermedad.

La comunidad educativa espera que, con el correr de los días, se normalice el dictado de clases y se concreten las obras necesarias para recuperar plenamente los espacios escolares.