Voraz incendio destruyó una vivienda en Cutral Có

Un incendio de grandes proporciones se registró anoche, pasadas las 21, en una vivienda ubicada sobre calle Catriel, en el barrio Anel Sáez de la ciudad de Cutral Có. Dos dotaciones del Bomberos Voluntarios de Cutral Có trabajaron intensamente para controlar las llamas y evitar que el fuego se propagara hacia construcciones linderas.

El jefe del cuartel, Darío Campos, explicó que al arribar al lugar se encontraron con un foco ígneo completamente generalizado en una vivienda tipo monoambiente, lo que obligó a solicitar refuerzos. “Las pérdidas fueron totales”, indicó. Si bien las paredes permanecieron en pie, la estructura quedó inutilizable debido a los daños provocados por las altas temperaturas.

La vivienda era alquilada y al momento del siniestro no se encontraban sus ocupantes. Sí estaba presente la propietaria, quien reside en la casa contigua. Entre los elementos consumidos por el fuego se contabilizaron electrodomésticos, muebles y distintos objetos de uso cotidiano.

Personal policial intervino en el lugar y dispuso la custodia del inmueble para permitir el trabajo de los peritos, que deberán determinar el origen del incendio.

Investigación en curso

Ante versiones que señalaban un posible origen intencional, Campos fue cauto y aclaró que serán las pericias oficiales las que definan las causas. “Nosotros nos limitamos a extinguir el incendio y preservar la escena”, sostuvo.

Convocatoria para aspirantes a bomberos

En paralelo, el cuartel local avanza con la incorporación de nuevos voluntarios. El viernes pasado se realizó una reunión informativa con 15 de los 19 inscriptos, donde se detallaron los alcances de la formación.

El curso comenzará la primera semana de abril y tendrá una duración de un año, combinando instancias teóricas y prácticas. El cupo máximo es de 20 aspirantes, por lo que aún quedan vacantes disponibles.

Requisitos para postularse:

Tener entre 18 y 40 años.

Contar con secundario completo o ciclo básico (con compromiso de finalizar estudios).

No poseer antecedentes penales.

Residir en Cutral Có.

La inscripción puede realizarse de manera presencial en el cuartel o a través de las publicaciones oficiales que incluyen un código QR para completar el formulario correspondiente.