Voraz incendio consumió una vivienda en barrio Peñi

Un incendio de importantes dimensiones se registró durante la mañana de este miércoles en Cutral Co, más precisamente en la intersección de las calles Ejército Argentino y 9 de Julio, en el barrio Peñi.

El siniestro afectó a una vivienda precaria que fue rápidamente alcanzada por las llamas. Por causas que aún se encuentran bajo investigación, el fuego avanzó con intensidad y provocó daños totales en la estructura.

Personal de bomberos trabajó en el lugar para sofocar el incendio, aunque debieron regresar minutos más tarde debido a que el fuego se reavivó, lo que obligó a reforzar las tareas de extinción.

Según trascendió, en la vivienda residía una pareja que, afortunadamente, no sufrió lesiones. Sin embargo, las pérdidas materiales fueron totales.

Al parecer la vivienda tenia una conexión de gas clandestina.