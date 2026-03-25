Voraz incendio consumió una vivienda en barrio Otaño de Plaza Huincul

Un incendio de importantes dimensiones se registró en una vivienda ubicada en el barrio Otaño de Plaza Huincul, sobre el sector final de Avenida Misiones.

El siniestro fue controlado por dos móviles de bomberos que trabajaron en el lugar con un total de ocho voluntarios, quienes lograron sofocar las llamas tras un intenso operativo.

Según informaron desde el cuartel, al momento del incendio no había personas en el interior de la propiedad, por lo que no se registraron heridos.

Aún se investigan las causas que originaron el fuego, mientras que los daños materiales en la vivienda serían significativos.