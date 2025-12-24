Víspera de Navidad: horarios de cierre para comercios y supermercados

De cara a los festejos de Navidad, el Centro de Empleados de Comercio de Neuquén (CEC) informó cómo será el funcionamiento de los comercios durante el miércoles 24 de diciembre en la capital neuquina y distintas localidades de la provincia. La disposición alcanza tanto a los pequeños y medianos comercios como a las grandes superficies.

Desde el gremio explicaron que la definición de los horarios tiene como objetivo garantizar el cumplimiento de la normativa laboral vigente y permitir que los trabajadores mercantiles puedan organizar con anticipación las celebraciones familiares.

En el caso de los comercios de cercanía y pymes, el horario de atención en la víspera de Navidad se extenderá hasta las 16 horas en las siguientes localidades: Neuquén capital, Plottier, Centenario y Cutral Co.

Por su parte, los supermercados y grandes superficies comerciales tendrán un horario unificado en toda la región, con cierre previsto a las 14 horas.

Finalmente, desde el Centro de Empleados de Comercio recomendaron a los vecinos adelantar las compras navideñas para evitar demoras y aglomeraciones, y recordaron que el jueves 25 de diciembre los comercios permanecerán cerrados.