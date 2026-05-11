Violento ataque a una vivienda en Cutral Co: incendiaron dos vehículos y efectuaron disparos

Un grave episodio de violencia se registró durante la madrugada del sábado en una vivienda ubicada sobre calle Mosconi al 400, en pleno centro de Cutral Co, donde desconocidos incendiaron dos vehículos y además realizaron disparos contra uno de ellos.

Según trascendió, en la vivienda residen dos adultos mayores de casi 80 años, quienes al momento del ataque se encontraban junto a una sobrina. La familia aseguró que salvaron su vida “de milagro”, ya que el ataque ocurrió en el frente del domicilio y generó momentos de extrema tensión y temor.

De acuerdo con las primeras informaciones y registros de cámaras de seguridad privadas, dos sujetos llegaron al lugar cerca de las 4:55 de la madrugada, incendiaron los vehículos estacionados y luego efectuaron disparos antes de huir a pie.

Uno de los autos, un vehículo rojo, sufrió daños totales, mientras que el segundo también resultó afectado. La vivienda no alcanzó a incendiarse debido a que el fuego quedó concentrado en el sector frontal.

La hija de los propietarios realizó publicaciones en redes sociales donde manifestó que creen que los atacantes “se equivocaron de casa” y relacionó el hecho con un posible ajuste de cuentas dirigido hacia vecinos del sector, ya que coincidirían características de vehículos y uno de los apellidos.

La familia expresó preocupación e incertidumbre ante la posibilidad de nuevos ataques y pidió mayor seguridad. “No sabemos en qué momento puede volver a pasar algo similar”, señalaron.

Ahora la investigación quedó en manos de la fiscalía y la policía, que ya contarían con registros fílmicos para intentar identificar a los responsables del ataque.