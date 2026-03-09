Violento asalto en Parque Este: un vecino se defendió y agradeció la rápida respuesta policial y médica

Un vecino del barrio Parque Este de Cutral Có vivió una noche de terror cuando tres delincuentes encapuchados irrumpieron en su vivienda, armados y con extrema violencia. Roberto, jubilado y residente de la zona, relató que alrededor de las 19:30 horas escuchó fuertes golpes en la puerta de su casa. Al abrir, fue sorprendido por tres jóvenes que exigían dinero y lo atacaron con caños metálicos, mientras uno de ellos portaba un arma de fuego.

El hombre intentó resistir y, en medio de la agresión, logró tomar un cuchillo de cocina, lo que provocó que los atacantes retrocedieran y finalmente huyeran en una camioneta Nissan cero kilómetros. Sin embargo, antes de escapar, lo golpearon brutalmente en la cabeza y la espalda, dejándolo con heridas profundas.

Roberto destacó la rápida intervención de la policía y los servicios de emergencia. El oficial Guillermo Méndez fue el primero en llegar al lugar, seguido por otros efectivos y una ambulancia que lo trasladó al hospital. Allí recibió atención inmediata y expresó su agradecimiento al personal médico, mencionando especialmente a las enfermeras Pitu y Eli y al doctor Sosa, quienes estuvieron a su lado durante todo el proceso.

“Fue una situación terrible, de mucha violencia. Creo que se equivocaron de casa, porque yo no tengo dinero guardado. Soy un laburante, jubilado”, señaló Roberto, aún conmovido por lo ocurrido.

El hecho generó gran preocupación en la comunidad, no solo por la violencia ejercida sino también por el nivel de organización de los delincuentes, que se movilizaban en un vehículo nuevo y portaban un arma de 9 milímetros.

La denuncia ya fue realizada y las autoridades trabajan en la investigación para dar con los responsables. Mientras tanto, el testimonio de Roberto pone en evidencia la importancia de la rápida respuesta de los servicios de seguridad y salud en situaciones críticas.

Foto ilustrativa