Violenta pelea familiar en Plaza Huincul dejó tres personas heridas

Un grave episodio de violencia familiar ocurrido durante la noche del lunes en el barrio Norte de Plaza Huincul dejó como saldo tres personas heridas y un importante operativo policial en el sector.

Según la información preliminar, el hecho ocurrió en una vivienda donde, por motivos que aún se investigan, se produjo una fuerte discusión entre integrantes de una familia que derivó primero en agresiones verbales y luego físicas, incluyendo el uso de armas blancas.

Como consecuencia del violento enfrentamiento, tres personas resultaron lesionadas: el dueño de la vivienda, un hombre y una mujer que serían familiares. Todos fueron trasladados al hospital local para recibir atención médica.

De acuerdo con testimonios recogidos en el lugar, una de las víctimas habría sufrido una puñalada en la zona pectoral, debajo de la axila, y salvó su vida “de casualidad”, según relató un familiar que pidió reserva de identidad.

Durante la mañana de este martes, la Policía mantenía una consigna en dos viviendas vinculadas al hecho mientras avanzan las pericias y la investigación para esclarecer lo ocurrido. Hasta el momento no se informó oficialmente el estado de salud de los heridos ni si además de armas blancas se utilizó otro tipo de arma durante la pelea.