Violenta entradera en barrio Altos del Sur: golpearon al propietario y generó alarma vecinal

Una violenta entradera se registró durante la mañana de este viernes en una vivienda ubicada en Avenida Viñuela y Emilio Coni, en el barrio Altos del Sur, generando fuerte preocupación entre los vecinos de la zona.

Según información preliminar aportada por residentes del sector, un grupo de delincuentes habría ingresado armado a la vivienda, donde se encontraba una familia, incluyendo menores. En el hecho, el propietario de la casa habría sido agredido físicamente por los intrusos.

El episodio ocurrió entre las 6 y las 7 de la mañana, y fue rápidamente advertido por vecinos a través de un grupo de seguridad barrial, lo que permitió activar alertas y dar aviso a las autoridades.

De acuerdo a lo informado, las cámaras de seguridad de la zona habrían registrado un vehículo en el que se movilizaban los autores del hecho, dato que ya estaría siendo analizado por personal policial junto al área de Seguridad Ciudadana.

El secretario de Seguridad Ciudadana, Ramón Lecaro, se encuentra trabajando en conjunto con la policía para intentar identificar a los responsables y avanzar en la investigación.

Si bien no trascendieron detalles oficiales sobre el robo, la violencia del ataque generó preocupación en la comunidad, especialmente por la presencia de menores en el domicilio al momento del hecho.

Vecinos destacaron el funcionamiento de los grupos de alerta barrial como herramienta de prevención y comunicación inmediata ante este tipo de situaciones, mientras continúan a la espera de información oficial sobre el caso.