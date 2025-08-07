Violencia escolar y denuncia de bullying obligaron a suspender las clases en la EPET 1

Una situación de violencia derivada de una denuncia por bullying llevó a la suspensión de las clases en la EPET N°1 durante este jueves y también para el día viernes, según informaron desde el establecimiento.

Gabriela Vega, madre de un estudiante, relató que se presentó en la institución luego de que su hijo la llamara llorando, agobiado por situaciones de acoso escolar que, según explicó, viene padeciendo desde el inicio del ciclo lectivo.

“Mi hijo sufre bullying desde que empezó el año. La escuela me dijo que estaban trabajando en el tema, pero no veo soluciones. El viernes pasado me llamó llorando y ayer volvió a pasar lo mismo. Por eso decidí ir a hablar con sus compañeros para entender qué estaba ocurriendo”, contó Vega.

La mujer reconoció que ingresó al establecimiento sin autorización, aunque negó rotundamente que haya habido agresiones físicas o roturas, como se mencionó en algunas versiones. “Es mentira que hubo golpes o que se rompieron vidrios. Mi hijo es una persona pacífica, no está acostumbrado a agredir, pero ayer estaba desbordado”, expresó.

De acuerdo con su testimonio, los episodios de acoso incluyen la creación de un grupo de WhatsApp donde otros alumnos se burlaban de él. La madre también afirmó que su hijo se encuentra bajo tratamiento psicológico desde el año pasado, tras un intento de suicidio motivado por el bullying, y que actualmente su estado de salud se ve afectado por la persistencia de estas situaciones. “Se desmaya de los nervios y ya no quiere volver a la escuela”, aseguró.

Vega señaló además que desde principios de año solicitó una reunión de padres para abordar el problema, sin obtener respuesta. A raíz de lo ocurrido, autoridades de la EPET 1 informaron que se convocará a una reunión para buscar soluciones a la situación denunciada.