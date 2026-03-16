Victoria de la Lista Celeste y Blanca en la interna del PJ: termina la conducción del parrilismo tras 20 años

Nicolás Orellano y Florencia Novoa se impusieron en Plaza Huincul y celebraron el triunfo de José Asaad a nivel provincial. Plantean reorganizar el partido y acercarlo a los problemas de la gente.

La Lista 17 Celeste y Blanca se impuso en las elecciones internas del Partido Justicialista en Plaza Huincul y también a nivel provincial, en un resultado que marcó el final de la conducción del parrilismo tras cerca de dos décadas al frente del partido.

Nicolás Orellano, uno de los referentes de la lista ganadora y nuevo presidente del Consejo Local en Plaza Huincul, destacó el trabajo territorial realizado durante la campaña. “Venimos caminando las calles, visitando casa por casa y hablando con los vecinos sobre nuestras ideas para el partido. Ese trabajo fue muy bien recibido”, afirmó.

Según explicó, alrededor del 30% del padrón participó en la interna local, un nivel de concurrencia que consideró positivo y que reflejó el interés de muchos afiliados que hacía tiempo no participaban en elecciones partidarias.

A nivel provincial, el triunfo fue para el intendente de Vista Alegre, José Asaad, también de la Celeste y Blanca, consolidando un cambio en la conducción del justicialismo.

Orellano señaló que el desafío ahora será reorganizar el partido y dejar atrás los conflictos internos y la judicialización de la política. “Las urnas ya hablaron. Ahora tenemos que construir un partido activo, cercano a los afiliados y a los problemas de la gente”, sostuvo.

Por su parte, Florencia Novoa, vicepresidenta electa del Consejo Local, destacó que el resultado representa “un momento histórico” para el PJ. “Después de 20 años logramos renovar caras, ideas y sumar a muchos jóvenes. La idea es seguir trabajando en el territorio y abrir el partido a todos los afiliados”, expresó.

Los nuevos dirigentes coincidieron en que la prioridad será fortalecer el justicialismo, recuperar su presencia en la comunidad y construir una alternativa política con vistas a los próximos desafíos electorales.