Viajeros cordobeses recorren el país y destacan la hospitalidad de la comarca petrolera

Matías y Ángeles, una joven pareja oriunda de Río Cuarto, Córdoba, llegaron a Plaza Huincul en el marco de una aventura que comenzaron el 6 de enero de 2025 junto a su perra “Meliza”. A bordo de una camioneta Partner, ya recorrieron gran parte de la Ruta 40, la Ruta 3, la Patagonia chilena y llegaron en dos oportunidades hasta Ushuaia.

La pareja contó que decidió dejar atrás su rutina laboral para emprender un viaje por todo el país. Ángeles continúa trabajando de manera online como psicóloga, mientras que Matías se dedica a la artesanía en piedras, actividad con la que también sostienen económicamente el recorrido.

Durante su paso por Cutral Co y Plaza Huincul destacaron la calidez de la gente y aseguraron haber sido recibidos “de manera espectacular”, con invitaciones a casas, comidas y distintos paseos por la comarca.

Además de recorrer las estatuas y participar de los festejos por el 25 de Mayo, los viajeros también mostraron interés por la historia regional, la refinería y distintos emprendimientos locales que buscan visitar para compartir contenido en sus redes sociales, donde se los puede encontrar como “Angie y Mati por el Mundo”.

Sin embargo, la travesía tuvo un inconveniente inesperado: tras pasar un cruce ferroviario, sufrieron la rotura de una cubierta y quedaron varados momentáneamente en Plaza Huincul, mientras buscan solucionar el problema para continuar viaje.

La pareja adelantó que, si permanecen algunos días más en la ciudad, podrían participar de ferias locales para exhibir y vender sus artesanías realizadas con piedras recolectadas durante el recorrido por distintas provincias argentinas.