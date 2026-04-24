Veteranos de Malvinas dijeron presente en el 60° aniversario de Plaza Huincul

En el marco de los festejos por el 60° aniversario de Plaza Huincul, veteranos de la Guerra de Malvinas participaron del acto central y del desfile, reafirmando su compromiso con la memoria y la causa nacional.

Durante la jornada, Luis Peralta, excombatiente de la comarca, destacó la importancia de acompañar este tipo de celebraciones y remarcó que, más allá de que abril es un mes significativo, el trabajo de los veteranos se sostiene durante todo el año. En ese sentido, mencionó las actividades solidarias que llevan adelante, como charlas en escuelas y la distribución de medicamentos en distintos puntos de la provincia.

Asimismo, adelantó la realización de un emotivo encuentro en Aluminé por el aniversario del hundimiento del crucero General Belgrano, que este año contará con la participación de alrededor de 150 familiares.

Finalmente, subrayó que la causa Malvinas debe mantenerse por encima de cualquier diferencia política y expresó su preocupación por la realidad de muchos excombatientes en el país, especialmente en lo referido a la atención de la salud y las dificultades económicas que enfrentan.