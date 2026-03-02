Vecinos expresan preocupación por la falta de aberturas en la Escuela 102 y el mobiliario mojado

La comunidad educativa y vecinos manifestaron su preocupación por la situación que atraviesa la Escuela 102 de Cutral Co, donde se desarrolla una importante obra de recambio de aberturas en planta baja y planta alta.

Según señalaron, fueron retiradas las aberturas que ocupaban prácticamente toda la dimensión de las paredes, dejando los salones completamente abiertos. Desde el exterior puede observarse el mobiliario de las aulas sin resguardo, una situación que generó alarma tras el inicio de las lluvias en la ciudad.

Mobiliario expuesto y clases demoradas

Vecinos indicaron que, ante la falta de cerramientos, el agua comenzó a ingresar a los espacios, afectando muebles y equipamiento escolar. “Prácticamente la escuela no tiene paredes en este momento”, expresaron con preocupación.

La obra, que implica un recambio integral de aberturas, demandará un tiempo considerable para su finalización. Por este motivo, el inicio de clases permanece postergado hasta que se garantice que el edificio reúna las condiciones adecuadas de seguridad y habitabilidad.

Mientras continúan los trabajos, la comunidad solicita que se tomen medidas preventivas para proteger el mobiliario y evitar mayores daños, especialmente ante las condiciones climáticas actuales.