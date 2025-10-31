Vecinos denuncian peligrosa carrera callejera en avenida Cabo Belarde

Un vecino se comunicó con Radio Fuego para denunciar un hecho de gran peligro ocurrido anoche en la avenida Cabo Belarde. Según relató, una camioneta negra y un auto blanco, ambos conducidos por adolescentes, habrían protagonizado una carrera a alta velocidad por la zona.
“Quería hacer esto público ya que fue un momento de gran peligro para los vecinos. La camioneta negra que se ve en el video pasó a toda velocidad por avenida Cabo Belarde corriendo carrera con otro auto blanco. Llegando al CDI Arcoíris perdió el control, se cruzó de carril dos veces y casi vuelca”, expresó la oyente.
De acuerdo con su testimonio, el vehículo terminó golpeando el cordón, lo que provocó que reventara dos cubiertas y quedara abandonado en el lugar. El otro automóvil, en tanto, se dio a la fuga.
El hecho dejó marcas visibles en el asfalto y parte del boulevard afectado. Los vecinos manifestaron su preocupación por este tipo de maniobras peligrosas, que podrían haber terminado en tragedia si alguien circulaba por el lugar.
Las autoridades aún no informaron si se inició una investigación para identificar a los responsables.