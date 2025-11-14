Vecinos denuncian destrozos durante un operativo de la Policía Federal en el barrio Libertador San Martín

Durante la madrugada de este viernes, un operativo de la Policía Federal realizado en el barrio Libertador San Martín generó fuertes reclamos por parte de los vecinos, quienes aseguran que los agentes ingresaron a varias viviendas provocando destrozos y maltratos.

Una vecina de la barriada, Olga, se comunicó indignada con Matutino y relató que alrededor de las 4 de la mañana personal policial irrumpió en su domicilio sin explicación clara. Según su testimonio, los efectivos “los trataron de delincuentes” y durante el allanamiento “les rompieron todo”.

La mujer también denunció que su hijo fue detenido y trasladado hasta la ciudad de Zapala. “Soy una persona de bien, trabajadora, no tengo nada que ver con la venta de droga. Ahora, ¿quién nos va a pagar todo lo que rompieron?”, expresó con preocupación.

De acuerdo con los relatos de vecinos, el operativo se llevó a cabo en al menos seis departamentos del barrio. Hasta el momento, no se difundió información oficial sobre el motivo de los allanamientos ni sobre los procedimientos realizados.

Los habitantes del sector esperan una respuesta de las autoridades y una explicación sobre lo sucedido durante la intervención.