Vecinos de Cutral Co reclaman por cajero automático fuera de servicio en barrio Parque Oeste

Usuarios del Banco Provincia del Neuquén manifestaron su malestar debido a que el cajero automático ubicado en el barrio Parque Oeste de Cutral Co se encuentra fuera de servicio desde hace tres días.

Según indicaron vecinos y clientes de la entidad, la situación genera inconvenientes para quienes necesitan retirar dinero en efectivo o realizar otras operaciones, especialmente para los residentes del sector que dependen de ese punto de atención.

Ante la falta de funcionamiento del cajero, muchos usuarios se vieron obligados a trasladarse hacia otros barrios o al centro de la ciudad para poder utilizar otros dispositivos, lo que implica mayores demoras y gastos de traslado.

Los vecinos esperan que el inconveniente pueda resolverse en las próximas horas y que el servicio sea restablecido lo antes posible, ya que se trata de un cajero muy utilizado por la comunidad del barrio Parque Oeste.