Vecinos de Altos del Sur piden intervención por los reiterados accidentes viales

Tras un nuevo accidente de tránsito ocurrido este domingo en el barrio Altos del Sur, vecinos del sector exigen medidas urgentes para mejorar la seguridad vial en la zona. El hecho involucró a una camioneta Ford EcoSport y una motocicleta en la que viajaban dos adultos y una niña de dos años, quien permanece internada en estado delicado y por quien se ha iniciado una cadena de oración.

Leo Sandoval, presidente del barrio, dialogó con el programa radial Otra Tarde y confirmó que este lunes se presentó una nota formal en la Dirección de Tránsito de la Municipalidad de Plaza Huincul, solicitando acciones concretas ante la reiteración de incidentes en el área.

“Lamentablemente los accidentes se han vuelto frecuentes en esta parte de la ciudad. Muchos vecinos transitan sin la precaución necesaria, y la situación se agrava en calles que aún no están asfaltadas o que carecen de señalización”, expresó Sandoval.

El referente barrial remarcó la preocupación de la comunidad, no solo por la falta de infraestructura adecuada, sino también por la conducta de algunos conductores. En ese sentido, hizo un llamado a la conciencia ciudadana: “Pedimos más cuidado al manejar. La vida de nuestros hijos y vecinos está en juego”.