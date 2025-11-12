Vecino reclama por sus pertenencias a su ex pareja y denuncia impedimento para recuperarlas

Pablo Zapata, un vecino de Cutral Co, manifestó su preocupación tras asegurar que no puede recuperar sus pertenencias luego de haberse separado de su pareja hace cinco meses.

Según relató, al intentar comunicarse con su ex pareja para solicitar la devolución de sus herramientas de trabajo, fue informado de que existe una restricción judicial que le impide acercarse o tener contacto con ella y con sus hijos.

“Yo solo quiero obtener mis herramientas para poder trabajar”, expresó Zapata, quien señaló que esta situación le ha generado dificultades económicas.

El vecino informó además que fue citado por la Justicia para el próximo 26 de este mes, donde espera poder resolver el conflicto y recuperar los elementos que necesita para desempeñar su oficio.

Hasta el momento, no se conocieron declaraciones de la otra parte involucrada ni detalles adicionales sobre la medida restrictiva vigente.