Vecino del barrio 25 de Mayo denunció reiterados ataques de perros y pide mayor control

Un vecino del barrio 25 de Mayo de Cutral Co denunció una preocupante situación con perros que se escapan de una vivienda cercana y atacan a otros animales del sector. Cristian, quien depende de asistencia respiratoria y vive solo, contó en diálogo con Radio Fuego que su perro dogo argentino fue gravemente lastimado dentro de su propia casa.

Según relató, dos perros de raza pitbull ingresaron por entre las rejas y atacaron a su mascota mientras él dormía conectado a un equipo de oxígeno. “Me despertaron los vecinos a las seis de la mañana y estaba toda la vereda ensangrentada”, explicó.

El hombre señaló que ya realizó denuncias en la comisaría, presentó notas en el municipio y ante la jueza de paz, además de reunir firmas de vecinos que aseguran haber vivido situaciones similares. Afirmó que es la tercera vez que ocurre un episodio de este tipo y reclamó mayores controles y responsabilidad por parte de los propietarios de los animales.

“Yo tengo mi perro vacunado, encerrado y con rejas. No puede ser que tenga que vivir encerrado o tapar toda mi casa porque otros no controlan a sus perros”, expresó.

Desde el municipio, personal de Control Urbano y Zoonosis habría visitado el lugar y aseguraron que continuarán con el seguimiento del caso.

La situación volvió a abrir el debate sobre la tenencia responsable de mascotas y el peligro que representan los perros sueltos en distintos barrios de Cutral Co.

Foto ilustrativa