Vecina denuncia que en el Sanatorio Huincul se negaron a atender una urgencia

Una grave denuncia se conoció en las últimas horas en Plaza Huincul. Gimena Contreras, tía de una niña de un año, aseguró que en el Sanatorio Huincul se negaron a brindar atención de urgencia a su sobrina tras sufrir un accidente doméstico.

Según relató Contreras, la menor fue herida en la cara luego de recibir una patada de un caballo en la vivienda familiar. Debido a la cercanía, la familia decidió trasladarla de inmediato al sanatorio privado, donde solicitaron asistencia médica de urgencia.

Al llegar al lugar, el personal exigió obra social y, pese a que los padres ofrecieron pagar la consulta para que la niña recibiera los primeros auxilios, se negaron a atenderla y recomendaron que fuera trasladada al hospital público.

Finalmente, en el hospital de la ciudad, la menor recibió atención médica y fue internada tras constatarse la gravedad de la lesión.

“Los primeros auxilios son obligatorios por ley, no pueden negarse a atender a un paciente en situación de urgencia”, denunció Gimena en los micrófonos de la radio, cuestionando la actitud del sanatorio.

La niña continúa internada y bajo observación médica.