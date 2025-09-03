Vecina denuncia falta de apoyo de Salud Mental a personas con adicciones

Una vecina de la ciudad denunció públicamente que el área de Salud Mental del hospital no brinda la atención necesaria a personas que atraviesan consumos problemáticos. La mujer relató con dolor la situación de su hija, de 24 años, quien padece adicciones y buscaba ser internada.

“Es muy triste ver a tu hija en críticas condiciones y que no recibe ayuda”, expresó la madre en diálogo con este medio. Según contó, la joven llegó al hospital “limpia, consciente y con la intención de internarse”, pero le negaron esa posibilidad.

En lugar de una internación, desde el área de Salud Mental le ofrecieron un tratamiento ambulatorio, pese a que la paciente suplicaba: “No me dejen ir, no puedo sostenerlo sola”.

La mujer explicó que su hija es madre de tres niños, quienes actualmente se encuentran bajo medidas judiciales debido a la situación. “Llevo seis años en la lucha, y cuando ella finalmente se decidió, nadie me escuchó”, lamentó, al borde de las lágrimas.

Frente a este escenario, la madre adelantó que presentará una denuncia en fiscalía para exigir una respuesta y buscar una salida que permita la recuperación de su hija y la restitución del vínculo con sus hijos.

Este caso se suma a otros que ya habían sido mencionados en el programa Matutino, donde el defensor del Niño y el Adolescente advirtió sobre la preocupante cantidad de bebés que nacen con cocaína en sangre en la comarca. Según señalaron, los consumos problemáticos afectan a muchas familias y, pese a la gravedad de la situación, no cuentan con el apoyo de los organismos públicos.