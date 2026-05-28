Vecina del barrio Mosconi denunció falta de respuestas por una pérdida de agua en su departamento

Una vecina del barrio Mosconi de Plaza Huincul realizó un reclamo público para visibilizar un problema que, según relató, afecta a su vivienda desde hace aproximadamente dos años y que aún no obtuvo solución por parte del municipio.

Verónica Marifil explicó que el inconveniente comenzó cuando un vecino del segundo piso realizó un cambio de grifería y, accidentalmente, dañó el caño principal de agua del edificio. Desde entonces, una pérdida afecta a los departamentos y provoca constantes cortes del suministro.

Según detalló, la llave de corte general se encuentra dentro del patio de una vecina de planta baja, quien debe cerrar el paso del agua debido a las filtraciones, dejando sin servicio al resto de los departamentos.

La mujer manifestó su preocupación debido a la situación de salud de su hija, quien padece colitis ulcerosa, enfermedad contemplada en una ordenanza local. Indicó que presentó documentación y recibió visitas de personal municipal que tomó fotografías de la vivienda, pero aseguró que hasta el momento no recibió respuestas concretas ni avances en el expediente.

“Es una vergüenza que se adhieran a leyes y después no haya respuestas. Hace meses presenté toda la documentación y nadie me sabe decir en qué estado está el trámite”, expresó.

Marifil señaló además que intentó comunicarse con funcionarios municipales y referentes locales, pero afirmó que no obtuvo contestación. También sostuvo que la reparación requiere la intervención de personal especializado, ya que las instalaciones del edificio son antiguas y poseen cañerías de plomo.

Finalmente, la vecina pidió una pronta solución tanto para reparar la pérdida como para evitar los cortes constantes de agua que afectan a las familias del sector, especialmente teniendo en cuenta la delicada situación de salud de su hija.