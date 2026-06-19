Vecina de Plaza Huincul sufrió una caída por el estado de una vereda y agradeció la atención recibida

Una vecina de Plaza Huincul denunció el mal estado de una vereda ubicada sobre calle 9 de Julio, en cercanías de una concesionaria, luego de sufrir una caída que le provocó lesiones y un gran susto.

Nora, de 59 años, relató que tropezó con una unión de las baldosas que presenta restos de cemento sobresalientes a lo largo de la vereda. Como consecuencia de la caída, quedó tendida en el suelo sin poder levantarse por sus propios medios debido a los fuertes dolores y a sus problemas óseos preexistentes.

La mujer destacó la solidaridad de un trabajador de la concesionaria cercana, quien la asistió inmediatamente y solicitó una ambulancia para trasladarla al centro de salud.

A raíz de lo ocurrido, Nora expresó su preocupación por el estado del sector y señaló que, según le comentaron en el lugar, este tipo de incidentes serían frecuentes entre los peatones que transitan por esa zona.

Pese al difícil momento vivido, la vecina quiso hacer público su agradecimiento a todas las personas que la acompañaron durante la emergencia. En primer lugar, agradeció a Dios por haber evitado consecuencias más graves, ya que afortunadamente no sufrió fracturas.

También reconoció la labor de los camilleros de la ambulancia, enfermeras, personal de rayos y especialmente del doctor Tito, a quien calificó como una persona muy humana por la contención brindada durante la atención médica.

Finalmente, agradeció el apoyo de sus hijos, nietos, sobrinas, amistades y de todas las personas que se preocuparon por su estado de salud tras conocer lo sucedido.

El episodio vuelve a poner en debate el estado de algunas veredas de la ciudad y la necesidad de garantizar condiciones seguras para la circulación de los peatones.