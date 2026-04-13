Vecina de Plaza Huincul denuncia abandono de terreno y falta de respuestas oficiales

Una vecina del barrio Altos del Sur de Plaza Huincul expresó su malestar por el estado de abandono de un terreno lindante a su vivienda, una situación que —según indicó— se mantiene desde hace más de una década sin respuestas de las autoridades.

“Hace 12 años vivo acá y hace 11 que ese terreno está en las mismas condiciones”, señaló a este medio, remarcando que realizó reclamos en el municipio y en Catastro sin obtener soluciones.

El lote, ubicado en la esquina de la manzana 346, presenta acumulación de residuos, malezas y genera malos olores, además de la proliferación de insectos que afectan a las viviendas cercanas.

La vecina también cuestionó la falta de control sobre este tipo de propiedades: “No sé por qué son terrenos tan privilegiados que no caducan”, expresó, y agregó que el predio pertenecería a particulares.

Finalmente, hizo un llamado público para que el propietario tome intervención: “Ojalá escuche la radio y pueda venir a limpiar”, manifestó.

El reclamo reabre el debate sobre el mantenimiento de terrenos baldíos y la necesidad de mayor control por parte de las autoridades para evitar problemas sanitarios y de convivencia en los barrios.