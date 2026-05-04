Vandalismo en la AFR de Plaza Huincul: robaron una puerta reja y crece la preocupación por la inseguridad

La sede de la Asociación de Fomento Rural (AFR) en Plaza Huincul fue blanco de un hecho de vandalismo en los últimos días, cuando autores desconocidos sustrajeron una puerta reja recientemente instalada en una de las oficinas.

El presidente de la entidad, Marcelo Rivas, informó que el robo fue detectado el jueves por la mañana, cuando el personal llegó a trabajar y encontró que la estructura había sido arrancada y posteriormente retirada del predio. Según explicó, los delincuentes habrían trasladado la puerta en una moto.

Rivas señaló que este tipo de hechos no es aislado y advirtió sobre un aumento del vandalismo en la zona de chacras, donde también se registran robos en viviendas deshabitadas y obras en construcción. En ese contexto, remarcó la falta de recursos en materia de seguridad, como móviles y personal policial.

Además, recordó que en el pasado funcionó un destacamento en el sector, pero dejó de operar con el tiempo, por lo que insistió en la necesidad de reactivar medidas de prevención.

A pesar del episodio, desde la AFR destacaron el trabajo que se viene realizando en el lugar, con mejoras en infraestructura, asistencia social a vecinos y diversas actividades comunitarias. También convocaron a participar de una reunión por seguridad que se realizará con autoridades y vecinos para abordar la problemática en la zona.