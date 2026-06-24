Vaca Muerta: nuevo sismo en Añelo eleva a 41 los registrados en 2026

Un nuevo sismo se registró este martes en la localidad de Añelo, en la zona de Vaca Muerta, alcanzando una magnitud de 3,1 y una profundidad de 6 kilómetros, según datos del Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES). El evento, ocurrido a las 17:32, fue percibido por vecinos de la zona.

De acuerdo con el Observatorio de Sismicidad Inducida, con este episodio ya suman 14 los movimientos sentidos por la población desde el 27 de mayo, y un total de 41 sismos en lo que va de 2026 en la provincia de Neuquén.

El organismo vinculó estos eventos con la actividad hidrocarburífera en Vaca Muerta, señalando su cercanía con áreas de fractura hidráulica en el sector de Loma Campana.

En paralelo, destacaron una reciente resolución judicial que ordena al INPRES y al SEGEMAR brindar información pública sobre la actividad sísmica en la Cuenca Neuquina, medida considerada clave para avanzar en mayor transparencia sobre estos fenómenos.

Con información de Vaca Muerta News