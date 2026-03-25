Usuarios del natatorio municipal de Cutral Co denuncian graves falencias en el servicio

Una usuaria del natatorio municipal de Cutral Co expuso una serie de reclamos que, según afirmó, afectan a la totalidad de quienes concurren a la pileta, especialmente adultos mayores que realizan actividades por indicación médica.

Mariela, docente jubilada y asistente habitual desde hace dos años, manifestó que los problemas no son nuevos y que se vienen reiterando desde hace varios años sin obtener respuestas concretas. “Venimos firmando el libro de quejas desde hace tiempo y no hay soluciones”, aseguró.

Entre los principales inconvenientes, destacó la baja temperatura del agua y fallas en el sistema de calefacción. “En este momento el agua está muy fría. Hay personas mayores, incluso de 80 años, que no pueden ingresar porque es perjudicial para su salud”, explicó. Según indicó, muchas de las actividades acuáticas tienen fines terapéuticos, por lo que las condiciones actuales afectan directamente tratamientos indicados por profesionales.

Además, denunció la falta de calefacción en los vestuarios, problemas de higiene y mantenimiento general. “Los calefactores no funcionan, hay suciedad y hasta presencia de palomas dentro del edificio. Vimos excremento cerca del borde de la pileta, lo cual es muy preocupante”, relató.

La usuaria también cuestionó el estado de la infraestructura, señalando deterioro en sectores recientemente inaugurados y materiales de baja calidad. A esto se suma, según dijo, la falta de insumos para las actividades.

En cuanto al costo, detalló que la cuota mensual ronda los 56 mil pesos, lo que representa un ingreso significativo para el municipio. “No es un servicio gratuito, pagamos y creemos que debería verse reflejado en mejores condiciones”, sostuvo.

Mariela remarcó que los reclamos son canalizados a través del personal administrativo, pero que no han tenido respuestas por parte de las autoridades responsables. “Necesitamos que el director y el área correspondiente escuchen y den soluciones”, expresó.

Ante esta situación, no descartan avanzar con presentaciones formales, incluso ante organismos de defensa al consumidor, al considerar que se trata de un servicio pago que no estaría cumpliendo con las condiciones adecuadas.

Los usuarios esperan una pronta respuesta para poder continuar con una actividad que, aseguran, es clave para su salud y bienestar.