Una mujer se descompensó en la vía pública

Una mujer se descompensó durante la mañana de este lunes en la intersección de Pernisek y Matorras, en Cutral Co, y al caer golpeó su cabeza contra el piso.

Según las primeras informaciones, vecinos que se encontraban en el lugar asistieron a la mujer y dieron aviso inmediato a los servicios de emergencia. Tras el llamado, se solicitó una ambulancia para brindar atención médica y trasladarla al hospital para su evaluación.

El hecho generó preocupación entre los transeúntes que circulaban por el sector mientras se aguardaba la llegada del personal de salud. Hasta el momento no trascendieron mayores detalles sobre el estado de la mujer.