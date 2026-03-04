Una mujer resultó herida en la Plaza de la Convivencia y se investiga un presunto caso de autolesión

Un episodio ocurrido en la Plaza de la Convivencia generó alarma este lunes, luego de que una mujer fuera hallada con una herida de arma blanca y trasladada de inmediato al nosocomio local para su atención.

En un primer momento, la madre de la joven aseguró al móvil de la radio que se trataba de una agresión. No obstante, desde el centro de salud informaron posteriormente que, tras la evaluación médica correspondiente, se determinó que la lesión habría sido provocada por la propia mujer.

La paciente permanece internada, se encuentra estable y fuera de peligro, bajo seguimiento del personal sanitario.

El hecho continúa siendo materia de investigación para esclarecer con precisión las circunstancias en las que ocurrió el episodio.