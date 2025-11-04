Una mujer que huyó de Aluminé por violencia de género pide ayuda en Cutral Co

Gabriela, una mujer que llegó a la comarca petrolera desde Aluminé hace siete meses, busca salir adelante luego de atravesar una grave situación de violencia de género y abuso hacia sus hijas. Sin embargo, denunció que hasta el momento no ha recibido asistencia psicológica ni económica estable.

La mujer relató que presentó varias notas en el municipio de Cutral Co solicitando ayuda habitacional y contención, pero no obtuvo respuesta. Actualmente vive en una vivienda del barrio Progreso, donde —según contó— cuatro hombres se presentaron armados para exigirle que abandonara el lugar.

Gabriela explicó que debió huir de Aluminé bajo amenazas de muerte y decidió trasladarse a Cutral Co porque tenía conocidos en la ciudad y algunos clientes, ya que se dedica a realizar masajes terapéuticos.

Antes de escapar, la mujer trabajaba como empleada municipal en Aluminé, y aseguró que fue el propio intendente de esa localidad quien la derivó a Cutral Co, con la promesa de que allí recibiría asistencia.

Sin embargo, su situación se volvió aún más crítica en los últimos días: su expareja, quien se encontraba con prisión domiciliaria en Junín de los Andes, habría llegado a la comarca para volver a amenazarla.

Afortunadamente, Gabriela fue asistida por el área de Desarrollo Social de la Provincia y contenida por la Secretaría de la Mujer y Diversidad de Cutral Co, quienes intervienen para garantizar su seguridad y acompañamiento.

El caso pone nuevamente de manifiesto la necesidad de fortalecer las redes de contención y respuesta ante situaciones de violencia de género, especialmente para mujeres que deben desplazarse de sus localidades para proteger su vida y la de sus hijos.