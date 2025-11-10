Una mujer murió tras volcar una camioneta en Zapala: su pareja está detenida

Un trágico accidente ocurrió en las últimas horas en la zona cordillerana, donde una mujer perdió la vida luego de que la camioneta en la que viajaba junto a su pareja volcara tras una discusión.

Según las primeras informaciones, la pareja —oriunda de Cutral Co— regresaba de un viaje desde la cordillera cuando, en medio de una aparente pelea, el hombre habría decidido arrojarse con el vehículo por un barranco.

Como consecuencia del siniestro, la mujer falleció en el lugar, mientras que el conductor, su pareja, resultó con lesiones y fue detenido por la policía local.

Las autoridades trabajan para esclarecer las circunstancias del hecho y determinar si se trató de un accidente o de un acto intencional. La investigación quedó a cargo de la Fiscalía de Zapala, que dispuso distintas pericias en el sitio del vuelco.

Ampliaremos