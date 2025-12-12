Una madre y su hija fueron alcanzadas por una bala de goma durante un operativo policial

Este jueves por la noche, una madre y su hija de tres años resultaron heridas por el impacto de balas de goma durante un operativo llevado a cabo por efectivos del grupo GEOP. El hecho ocurrió en el lugar donde momentos antes había volcado un camión cargado con frutas y verduras, lo que derivó en un intento de saqueo por parte de varias personas que se encontraban en la zona.

Karen, la mujer afectada, relató que sostenía en brazos a su hija cuando los policías arribaron y comenzaron a disparar para dispersar a la multitud. Según indicó, uno de los perdigones la impactó en la pierna, mientras que otro alcanzó el pie de la niña. Ambas recibieron asistencia médica en el lugar y posteriormente fueron trasladadas al hospital para una evaluación más completa.

La mujer aseguró que en ningún momento estaba participando del saqueo y adelantó que se presentará en Fiscalía para radicar una denuncia formal contra el efectivo policial que intervino en el operativo.