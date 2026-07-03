Una madre agradeció la solidaridad tras el accidente que sufrió su hija en Cutral Co

Una vecina de Cutral Co se comunicó con Radio Fuego para agradecer públicamente a las personas que asistieron a su hija, Valentina, luego de un accidente de tránsito ocurrido alrededor de las 21:30 del jueves en la intersección de Perniseck y Rivadavia.

Según relató Tatiana, la joven circulaba en motocicleta cuando fue embestida por una camioneta. A pesar de la violencia del impacto, que la hizo salir despedida varios metros y caer al otro lado de la calzada, no sufrió lesiones de gravedad.

“Gracias a Dios tuvo un milagro. Tiene varios politraumatismos y mucho dolor, pero no presenta heridas graves”, expresó la madre.

Tatiana destacó especialmente la actitud del conductor del vehículo, quien permaneció junto a la joven en todo momento, se hizo responsable de lo ocurrido y le pidió disculpas al asegurar que no logró verla debido a la escasa iluminación del sector.

También agradeció a una enfermera que asistió a su hija en el lugar, a los vecinos que la contuvieron, resguardaron sus pertenencias y dieron aviso a la familia, además del personal del Hospital de Complejidad VI por la rápida atención brindada.

“La verdad que da placer ser parte de una sociedad tan empática, tan bondadosa y tan predispuesta a ayudar a los demás”, concluyó la vecina, quien quiso hacer público su reconocimiento a todas las personas que colaboraron en ese difícil momento.