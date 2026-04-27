Una familia lo perdió todo en un incendio y la comunidad respondió con una ola solidaria en Plaza Huincul

Un incendio de gran magnitud ocurrido este domingo al mediodía dejó como saldo la destrucción total de una vivienda ubicada en la intersección de calles Marcelo Berbel y Ruta 17, en Huincul. Afortunadamente, no hubo personas heridas, ya que al momento del hecho la casa se encontraba sin ocupantes.

El propietario, Pablo Sandoval, relató que el siniestro se produjo entre las 10 y las 12 horas, mientras él se encontraba trabajando y su familia había salido del domicilio. “Gracias a Dios no había nadie. Hoy sería otra la historia”, expresó conmovido.

La vivienda, que ya estaba siendo habitada aunque restaban algunos detalles de finalización, quedó completamente inhabitable. “Perdimos absolutamente todo, no nos quedó nada”, lamentó Sandoval.

Tras el incendio, la familia —compuesta por la pareja y sus hijos, entre ellos un bebé de diez meses— debió trasladarse a la casa de un familiar cercano. Mientras tanto, comienzan a reorganizarse para iniciar la reconstrucción.

En medio del dolor por las pérdidas, destacaron la rápida y masiva solidaridad de la comunidad. Vecinos de Cutral Co, Plaza Huincul e incluso de otras localidades se comunicaron para ofrecer ayuda, desde donaciones de dinero hasta electrodomésticos, ropa y alojamiento. “Es impresionante lo que está pasando. Nos han ofrecido de todo, pero queremos organizarnos bien antes de recibir, porque hoy no tenemos dónde guardar las cosas”, explicó.

Actualmente, la familia recibe colaboraciones económicas a través del alias chumo2023, mientras que también habilitaron el número 2994-16-7190 para coordinar futuras donaciones materiales.

Sandoval también agradeció especialmente la labor de bomberos, policía y personal municipal, quienes trabajaron en el lugar y brindaron asistencia inmediata. En el hecho, además, murieron tres mascotas de la familia, pese a los intentos de reanimación y asistencia veterinaria.

Si bien aún no se determinaron las causas del incendio, se presume que podría tratarse de un desperfecto eléctrico, descartándose en principio la intencionalidad.

En un testimonio cargado de emoción, el vecino destacó que, entre los restos de la vivienda, una Biblia quedó intacta, lo que consideró un símbolo de fe en medio de la tragedia.

Pese a las pérdidas materiales, la familia remarcó que lo más importante es que todos sus integrantes se encuentran en buen estado de salud, y agradecieron el acompañamiento recibido en este difícil momento.