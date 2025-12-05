Una familia de Brentana atraviesa una grave situación alimentaria y pide ayuda a la comunidad

Rosa Campos, vecina del barrio Brentana, relató la dura situación que atraviesa junto a su familia. Su marido, que realizaba trabajos temporarios, se encuentra actualmente sin empleo y desde hace una semana no cuentan con alimentos, por lo que solo están tomando mate para pasar el día.

La familia también enfrenta la situación de su hijo, que tiene discapacidad y asiste al Taller Esperanza. Según contó Rosa, en más de una oportunidad el joven se ha descompuesto por falta de comida. “Antes el taller tenía comedor para los operadores, pero hoy solo les dan una taza de té con pan”, lamentó.

Rosa afirmó que desde Desarrollo Social no han recibido asistencia. “Cuando mi hijo se descompone en el taller me lo traen, pero nadie nos da ni una bolsa de alimentos”, expresó con preocupación.

Ante el difícil panorama, la vecina apeló a la solidaridad de la comunidad. Quienes puedan colaborar, ya sea con alimentos o con alguna changa para su marido, pueden comunicarse al 299 4161096 o en Mercado Pago con el alias : Lucas.719rios.mp a nombre de Lucas Carlos Rios

La familia Campos lleva una semana sin ingerir alimentos sólidos y solicita ayuda urgente.