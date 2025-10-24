Una clase de ESI permitió revelar un caso de abuso en Cutral Co: piden 11 años de prisión para el acusado

El fiscal jefe Gastón Liotard solicitó una pena de 11 años de prisión para M.A.I., un hombre declarado responsable de abusar sexualmente de la hija de su pareja mientras convivían en una vivienda de Cutral Co.

El caso salió a la luz luego de que la niña, tras una clase de Educación Sexual Integral (ESI) en la escuela, reconociera que era víctima de abuso y se lo contara a su madre, quien realizó la denuncia.

Los hechos ocurrieron entre julio de 2023 y julio de 2024, cuando la víctima tenía entre 10 y 11 años, y el acusado aprovechaba las ausencias laborales de la madre para cometer los abusos.

Liotard consideró que el hecho constituye una forma de violencia sexual contra una niña y destacó la duración de los ataques y la asimetría de poder entre el agresor y la víctima.

La Defensoría de los Derechos de la Niñez y Adolescencia adhirió al pedido fiscal, mientras que la defensa solicitó el mínimo legal de 8 años. El tribunal, integrado por Lisandro Borgonovo, Laura Barbé y Maximiliano Bagnat, dará a conocer su decisión el próximo lunes.