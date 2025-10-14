Una ambulancia de alta complejidad para el Sanatorio de Plaza Huincul

Ayer lunes, el Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa entregó una ambulancia UTIM de alta complejidad al Sanatorio Plaza Huincul, como parte de un plan sanitario integral impulsado por la organización que lidera Marcelo Rucci.

La unidad está equipada con tecnología de última generación y permitirá realizar traslados críticos y garantizar atención médica inmediata en toda la región. Además, se anunció la futura incorporación de una ambulancia neonatal.

“Esta no es una acción aislada, sino una decisión política para defender la salud pública”, afirmó Rucci, destacando que mientras el Gobierno nacional recorta recursos, el gremio invierte en la vida de los trabajadores y sus familias.

Referentes del sindicato, la mutual MEOPP, OSPEPRI y el sanatorio coincidieron en que esta incorporación fortalece la red de emergencias y beneficia a toda la comunidad.