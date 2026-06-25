Un vecino impulsa un espacio deportivo gratuito y solidario para chicos en Barrio Unión

Con el objetivo de brindar contención y oportunidades a niños y jóvenes, Jonathan Blanco puso en marcha un proyecto deportivo solidario en un predio ubicado sobre calle Yrigoyen, en el Barrio Unión de Cutral Co.

La iniciativa, que se desarrolla a pulmón y con recursos propios, ofrece una cancha de fútbol gratuita para que chicos de distintos barrios puedan realizar actividades deportivas sin costo alguno. “Las puertas están abiertas para todos, sin hacer diferencias. Queremos que quienes no tengan un espacio para practicar deporte puedan venir y disfrutar de este lugar”, expresó Jonathan.

El vecino contó que su propia experiencia de vida, marcada por el trabajo desde muy joven, lo motivó a crear este espacio como una forma de devolver a la comunidad lo que la vida le ha brindado. Además, adelantó que el proyecto busca seguir creciendo con la construcción de un salón donde en el futuro se pueda ofrecer una copa de leche o una merienda para los chicos.

El predio cuenta con una cancha de aproximadamente 50 metros por 30, donde actualmente se realizan trabajos de acondicionamiento, forestación y mejoras. En los próximos días llegarán las redes para los arcos y también habrá elementos deportivos disponibles para quienes no cuenten con ellos.

Por su parte, Matías, colaborador del proyecto, destacó que la propuesta apunta no solo a la práctica deportiva sino también a la contención social de adolescentes y jóvenes, especialmente aquellos que no cuentan con espacios organizados para desarrollar actividades recreativas.

Quienes deseen utilizar la cancha o sumarse a la iniciativa pueden comunicarse con Jonathan Blanco al teléfono 299-4600046 o contactarlo a través de sus redes sociales.

“Esto es totalmente gratuito. Lo hacemos de corazón y pensando en los chicos”, concluyó el impulsor del proyecto.