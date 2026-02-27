Un primer cumpleaños entre cirugías y esperanza solidaria

La solidaridad vuelve a ser protagonista en el Alto Valle. Francisco, un bebé de General Roca que este domingo cumple su primer año de vida, enfrenta desde su nacimiento una dura batalla contra una condición congénita que lo ha llevado a pasar por 11 cirugías en apenas doce meses. Su familia, oriunda de Fernández Oro y Plaza Huincul, atraviesa una situación económica crítica para poder costear el tratamiento.

Desde sus primeras horas de vida, Francisco pelea por salir adelante. Nació con un mielomeningocele que derivó en hidrocefalia, lo que obligó a la colocación de válvulas en su cabeza para drenar el exceso de líquido. Cada válvula tiene un costo cercano a los 3 millones de pesos, una cifra imposible de afrontar para sus padres, quienes deben turnarse día y noche en el Hospital López Lima para acompañarlo.

El padre del pequeño trabaja en una rotisería de Plaza Huincul, pero su ingreso depende de su presencia diaria. Cada jornada que falta para estar junto a su hijo en el hospital implica no cobrar, lo que agrava aún más la delicada situación económica familiar.

La próxima cirugía, clave para mejorar su calidad de vida, está programada para el 6 de marzo, siempre que las condiciones médicas lo permitan. Norma Alicia Cuevas, tía abuela del niño, contó que la neurocirujana lo apodó “el guerrero Francis”. “Nació y a las tres horas ya estaba en quirófano. Necesitamos la válvula para evitar que lo sigan punzando todos los días”, explicó.

Ante este panorama, la familia lanzó una campaña solidaria bajo el alias “todosporfracis” —así, sin la letra “n”—, cuenta a nombre de Norma Alicia Cuevas, para recibir donaciones. Si bien vecinos y miembros de la comunidad ya realizaron aportes, todavía no lograron reunir ni un tercio del monto necesario.

“Pedimos a la gente que nos ayude con lo que pueda. Cada aporte suma para que Francis tenga la oportunidad de seguir adelante”, expresó Norma.

La historia de Francisco conmueve y moviliza. En medio de la adversidad, su caso refleja la fuerza de una comunidad que se une para acompañar y la esperanza de que la solidaridad pueda abrirle al pequeño guerrero el camino hacia una vida mejor.