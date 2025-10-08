Un policía resultó herido de bala tras intento de robo en la zona oeste de Cutral Co

Un grave hecho de inseguridad se registró este mediodía en la zona oeste de Cutral Co, cuando un intento de robo en un comercio terminó con un efectivo policial herido de bala y un importante operativo de seguridad desplegado en el lugar.

Según informó el móvil de la radio, el episodio tuvo lugar sobre calle Ejército Argentino, en inmediaciones del barrio Belgrano, donde dos personas habrían intentado asaltar un local comercial. Al llegar los móviles policiales, desde un edificio se realizaron disparos contra los uniformados, resultando herido el conductor de una de las patrullas.

Hasta el momento, se desconoce el estado de salud del efectivo, aunque se confirmó que fue trasladado de urgencia. El área permanece completamente cerrada al tránsito, y hay un amplio despliegue de la Policía de Neuquén en la zona.

Testigos indican que se habría producido un intercambio de disparos, y no se descarta que haya dos personas detenidas en el marco del operativo.

La situación se encuentra en desarrollo, y se aguarda información oficial por parte de las autoridades policiales y sanitarias.