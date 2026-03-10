Un herido por arma de fuego en la madrugada en Plaza Huincul

Un hombre resultó lesionado en una pierna tras recibir un disparo de arma de fuego alrededor de las 3:30 de la madrugada de este martes, en inmediaciones de la Plaza de la Convivencia (Huincul).

De acuerdo con información oficial de la Policía, los disparos provinieron desde un automóvil Volkswagen Gol Tren blanco, cuyos ocupantes fueron demorados posteriormente. El vehículo fue ubicado cerca de una hora después en Cutral Có y quedó secuestrado, a disposición de la fiscalía.

La identidad y función del herido aún no fueron confirmadas oficialmente, aunque trascendió que podría tratarse de un sereno o custodio del lugar.

Las autoridades mantienen abierta la investigación para determinar las circunstancias del hecho y la relación entre los ocupantes del vehículo y la víctima.