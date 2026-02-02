Un carnaval que une ciudades: Plaza Huincul y Cutral Co se preparan para una edición histórica en 2026

Los intendentes Claudio Larraza y Ramón Rioseco anunciaron oficialmente el lanzamiento del Carnaval 2026, una edición inédita que, por primera vez, será organizada de manera conjunta por las municipalidades de Plaza Huincul y Cutral Co.

La presentación se realizó esta mañana y estuvo encabezada por el intendente de Plaza Huincul, Claudio Larraza, junto a las directoras municipales de Juventud y de Cultura, y por el intendente de Cutral Co, Ramón Rioseco, acompañado por la subsecretaria de Cultura, Cinthya Ferreira Mesa. En el encuentro se confirmó que el evento se desarrollará los días sábado 21 y domingo 22 de febrero, teniendo como epicentro la Plazoleta del Reloj, un espacio emblemático que marca el límite entre ambas ciudades y simboliza el espíritu de integración regional que caracterizará esta edición.

El corsódromo se extenderá de forma continua entre las dos localidades, abarcando la Avenida Keidel, entre Copahue y 9 de Julio, en Plaza Huincul, y la Avenida Olascoaga, entre J. J. Valle y Corrientes, en Cutral Co, consolidando un recorrido compartido para el disfrute del público.

En cuanto a la propuesta artística, la grilla contará con la participación de reconocidas comparsas nacionales como Marí Marí y Kamarr, además de destacadas expresiones locales y regionales, entre ellas la comparsa Aguas de Fuego de Cutral Co y las murgas Corazones de Oro y Amantes de la Noche de Plaza Huincul, junto a otras agrupaciones invitadas de la región.

El Carnaval 2026 ofrecerá además una propuesta integral que incluirá food trucks, un paseo de emprendedores y feriantes, promoviendo el trabajo local y fortaleciendo el desarrollo cultural y económico de ambas comunidades.

“La intención de trabajar en conjunto nos llevó a grandes experiencias, como fue la edición 2025 de la Estudiantina que se desarrolló con mucho éxito. Unificar los esfuerzos nos permite garantizar que la comunidad sea beneficiada con un evento masivo y que también es parte de nuestra tradición”, destacó el intendente Larraza.

Desde ambas gestiones municipales se invitó a toda la comunidad a participar y disfrutar de esta gran fiesta popular, pensada para las familias de Plaza Huincul y Cutral Co, y que reafirma el compromiso de trabajo conjunto en favor de la cultura, el encuentro y la integración regional.