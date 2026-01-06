Últimos días para sumarse a la factura electrónica y participar del Sorteo del Buen Contribuyente

Esta mañana, en la Municipalidad de Cutral Co, la secretaria de Hacienda, Noel Sanhueza, informó que esta es la última semana para adherirse a la factura electrónica y así poder participar del Sorteo del Buen Contribuyente Electrónico, que se realizará el próximo 19 de enero.

En ese sentido, Sanhueza explicó que “los contribuyentes tienen esta última semana para adherirse a la factura electrónica. El lunes 12 de enero se publicará la nómina de quienes estarán habilitados para participar del sorteo”.

Asimismo, aclaró que en aquellos casos donde una persona se haya hecho responsable del pago de los tributos, quienes figuren en la nómina serán los titulares de los inmuebles.

Por último, remarcó que uno de los requisitos fundamentales para participar es encontrarse adherido a la factura electrónica y estar al día con el pago de los tributos al 31 de diciembre, sin importar el medio de pago utilizado, ya sea caja municipal, billeteras virtuales, débito automático u otras modalidades.

El sorteo contará con importantes premios:

🚗 Dos Toyota Yaris 0 km

🧱 Dos órdenes de compra en materiales de construcción por 5 millones de pesos cada una

Las personas interesadas pueden adherirse a la factura electrónica a través del siguiente enlace:

📲 https://ccodigital.cutralco.gob.ar/apps/adhesion-factura-digital/#/formulario