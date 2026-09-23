Último momento: un hombre murió tras ser apuñalado en barrio Progreso

Un hombre murió este miércoles por la mañana tras ser apuñalado durante un presunto enfrentamiento ocurrido en el barrio Progreso de Cutral Co.

El hecho se habría registrado detrás del cementerio local. Según las primeras informaciones, se produjo una discusión entre dos hombres que terminó con uno de ellos herido de arma blanca y posteriormente fallecido.

En el lugar trabaja personal policial, que mantiene interrumpido el tránsito en el sector mientras se realizan las primeras pericias.

De acuerdo con información preliminar, el presunto autor estaría identificado y la Policía también habría dispuesto una consigna en una vivienda del barrio Progreso, procedimiento que podría estar relacionado con el mismo episodio.

La investigación se encuentra en desarrollo y se aguarda información oficial para determinar las circunstancias exactas del homicidio.