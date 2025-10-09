Ulises se recupera tras una segunda cirugía luego de su trasplante: su familia pide ayuda para continuar el tratamiento en Buenos Aires

Ulises, es un niño cutralquense de 6 años que fue sometido a un trasplante de hígado hace cinco meses debido a una cirrosis pediátrica, se recupera favorablemente tras una segunda intervención quirúrgica. Según contó su papá, Omar, la nueva operación fue necesaria debido a la obstrucción de una arteria.

El pequeño continúa internado en Buenos Aires, donde permanece junto a su familia desde el primer procedimiento. Omar fue el donante del órgano que salvó la vida de su hijo.

Debido al tiempo prolongado de permanencia en la ciudad y la continuidad del tratamiento, la familia atraviesa una difícil situación económica y solicita la colaboración de quienes puedan ayudar. Las donaciones pueden realizarse al alias: renata.ulise.alma.mp.

Cada aporte cuenta para que Ulises continúe con su recuperación acompañado por su familia.