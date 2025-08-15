Ulises recibió el trasplante de hígado y su familia pide colaboración para los gastos

Ulises, un niño cutralquense de 6 años, recibió el tan esperado trasplante de hígado que le donó su propio papá. La cirugía, realizada en Buenos Aires, fue todo un éxito según informó la familia, y actualmente ambos se encuentran internados en recuperación.
Si bien el procedimiento salió bien, la familia enfrenta importantes gastos de estadía y traslados, por lo que solicita la colaboración de quienes puedan realizar un pequeño aporte económico.
Datos para colaborar:
- Titular: Florencia Micaela Inostroza
- CVU: 0000003100040560888403
- Alias: Renata.ulise.alma.mp
- CUIT/CUIL: 27-42518429-1
- Plataforma: Mercado Pago
Cualquier contribución será de gran ayuda para acompañar la recuperación de Ulises y su papá.