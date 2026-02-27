Turista de Córdoba denunció estafa y hallaron su camioneta desvalijada en la comarca

Abril es una turista oriunda de Córdoba y fue víctima de un grave hecho en la comarca petrolera y relató su experiencia en los micrófonos de Matutino.

La mujer contó que el viernes 13 llegó a Cutral Co rumbo a San Martín de los Andes, pero un desperfecto mecánico en su vehículo la obligó a modificar los planes. El sábado 14 se contactó con un mecánico que le informó que la reparación demandaría varios días, por lo que decidió dejar la camioneta en la ciudad y buscar una alternativa para continuar el viaje.

Según relató, se dirigieron a una concesionaria ubicada a metros de la estación de servicio Full, donde un hombre se ofreció a ayudarlas a conseguir un vehículo de alquiler. Incluso les habría ofrecido hospedarse en su vivienda mientras resolvían la situación.

Contactaron a una concecionaria de autos en Cutral Co para alquilar un vehiculo, conocieron a un hombre que les ofreció ayuda. Antes de partir, confiaron su camioneta al hombre de la concesionaria para que la trasladara a otro mecánico. De acuerdo al testimonio, el sujeto les aseguró que podía repararla él mismo por la mitad de precio, pero les pidió que le enviaran dinero para comenzar el trabajo.

Con el correr de los días y ya instaladas en la cordillera, las turistas comenzaron a desconfiar. Cuando debían reencontrarse con el hombre para retirar la camioneta, este les informó que el vehículo había sido robado.

Tras realizar la denuncia, la Policía encontró la camioneta desvalijada en un descampado de Monte Hermoso. Según relató la damnificada, el propio hombre ya les había mencionado previamente dónde estaba el vehículo, información que luego se difundió en una radio local.

Además, cámaras de seguridad de la ciudad habrían registrado al sospechoso circulando en su auto por el lugar donde la camioneta fue abandonada.

El hombre fue detenido, pero la Fiscalía dispuso su liberación al no contar con antecedentes penales. No obstante, hay una causa judicial en curso para determinar su responsabilidad en el hecho.

El caso generó preocupación en la región y reavivó el llamado a extremar precauciones al dejar vehículos o concretar acuerdos informales con desconocidos.